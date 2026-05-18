Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın'ın yerine üç isim öne çıktı

Süper Lig’de sezonu beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı yönetimin yeni hoca için belirlediği üç yabancı isim de ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig’i 4. sırada bitiren ve Türkiye Kupası’na yarı finalde veda eden siyah-beyazlı ekipte, başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kritik bir görüşme gerçekleştirildi.
Kulüp kaynaklarına yakın çevrelerden gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın görevini bıraktığı öğrenildi.
Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Siyah-beyazlı yönetimin kısa süre içinde adaylarla görüşmelere başlaması bekleniyor.
A Spor’da değerlendirmelerde bulunan muhabir Kartal Yiğit, Beşiktaş’ın gündemindeki teknik adamları duyurdu. Yiğit'in açıkladığı 3 hoca şunlar:
En güçlü aday: Dino Toppmöller (Almanya)
Oliver Glasner (Avusturya)
Razvan Lucescu (Romanya)
Yerli aday: Şenol Güneş