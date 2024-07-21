Beşiktaş'tan flaş hamle: PSG'li yıldız kiralanıyor

DEV KULÜPLERDE OYNADI





Kariyeri boyunca üst düzey takımlarda oynayan ve 38 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcunun da düzenli olarak hem ligde hem de Avrupa'da forma giyeceği yarışmacı bir takıma gitmek istediği ifade edildi.







