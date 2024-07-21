Beşiktaş'tan flaş hamle: PSG'li yıldız kiralanıyor

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların sürpriz bir yıldızı kiralamak için önemli yol aldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Şu ana kadar 3 önemli transfer yapan Kartal, sıradaki transferini teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebiyle kanat bölgesine yapmak istiyor.
Birçok isimle temas kuran yönetim, rotasını Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Marco Asensio'ya çevirdi.
İngiliz basını Beşiktaş'ın bu konuda istekli olduğunu yazarken, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ve temsilcisi ile ciddi yol aldığını ifade etti.
Haberde Beşiktaş'ın oyuncu için istekli olduğu ve 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Asensio'ya kiralama teklifi sunulduğu öne sürüldü.
DEV KULÜPLERDE OYNADI
Kariyeri boyunca üst düzey takımlarda oynayan ve 38 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcunun da düzenli olarak hem ligde hem de Avrupa'da forma giyeceği yarışmacı bir takıma gitmek istediği ifade edildi.
Daha önce Mallorca, Espanyol ve Real Madrid formaları da giymiş yıldız oyuncu güçlü fiziği ve yılmayan temposu ile ön plana çıkıyor.
Geçen sezon Fransız devi PSG ile 31 maça çıkan Asensio 5 gol 7 asistlik katkı yaptı.