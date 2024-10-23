Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım! Genç yıldızı kapıyor

Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım! Genç yıldızı kapıyor

11:1323/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferine nokta koyamadığı genç oyuncuyu aldı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde takıma birçok takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Zalewski ismi gündemdeki yerini koruyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta yöneticiler sol kanatta Joao Mario hamlesinden memnun değil.

Bu nedenle bu bölgeye transfer düşünen idarecilerin Zalewski ile ilgilendiği belirtildi.

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu Beşiktaş, ara transfer döneminde uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katabilir.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'da Zalewski'yi istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Zalewski ile ilgili konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır." ifadelerini kullanmıştı.

Zalewski bu sezon Roma'da 5 maçta 284 dakika forma buldu.

Polonyalı futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Nicola Zalewski

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pekin ördeği nasıl yapılır? Pekin ördeği çıtır çıtır derisi ve yumuşacık etiyle damakları şenlendirir