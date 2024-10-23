Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım! Genç yıldızı kapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferine nokta koyamadığı genç oyuncuyu aldı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde takıma birçok takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Zalewski ismi gündemdeki yerini koruyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta yöneticiler sol kanatta Joao Mario hamlesinden memnun değil.
Bu nedenle bu bölgeye transfer düşünen idarecilerin Zalewski ile ilgilendiği belirtildi.
Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu Beşiktaş, ara transfer döneminde uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katabilir.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'da Zalewski'yi istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Zalewski ile ilgili konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır." ifadelerini kullanmıştı.
Zalewski bu sezon Roma'da 5 maçta 284 dakika forma buldu.
Polonyalı futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.