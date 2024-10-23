Beşiktaş'tan Galatasaray'a çalım! Genç yıldızı kapıyor

Geçtiğimiz günlerde Zalewski ile ilgili konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır." ifadelerini kullanmıştı.