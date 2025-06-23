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Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca: İmza çok yakın!

Beşiktaş’tan milli yıldıza kanca: İmza çok yakın!

10:5023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için 27 yaşındaki milli yıldızı transfer listesinin zirvesine yerleştirdi. Siyah-beyazlılar, Al-Musrati’nin yerine yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun görüşmeler yürütüyor.

Orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Salih Özcan'ı takımına katmak istiyor.

Borussia Dortmund 27 yaşındaki futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı, Beşiktaş ise ilk planda 3 milyon euro önerdi.


Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Salih'in, Bundesliga temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi var.

Dortmund, bu sezon kadroda düşünmediği başarılı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.



Salih'in Beşiktaş'a gelmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin bitmesi yüksek ihtimal gözüküyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Salih Özcan geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.


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