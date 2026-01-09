Yeni Şafak
Beşiktaş'tan milli yıldıza kiralama teklifi! 11 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

14:349/01/2026, Cuma
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli futbolcuyu kiralamak için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

28 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Bournemouth formasıyla 9 maçta 1 gol kaydederken, daha fazla süre alabilmek ve yeniden form grafiğini yükseltmek istiyor.


Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama formülüyle kadroya katmayı düşündüğü belirtiliyor.

Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bournemouth ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin, Beşiktaş'ta daha düzenli oynayabilme ihtimali, transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Enes Ünal'ın ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Yönetim ve teknik ekibin önümüzdeki günlerde Enes Ünal transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

