Beşiktaş'tan tarihi teklif! Transfer bombası İspanya'dan patladı: La Liga devinin kalecisi geliyor

Devre arası transfer dönemi için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’tan, tüm futbol dünyasını şaşırtacak bir hamle geldiği ileri sürüldü. İspanyol basını, siyah-beyazlıların, Barcelona’nın dünya çapındaki yıldız file bekçisine resmi teklifte bulunduğunu yazdı. İşte detaylar.
Beşiktaş'ta gündem maddelerinden biri de transfer olacak. Ocak ayında kaleci transferi de planlayan siyah-beyazlıların, Marc-Andre ter Stegen'in peşinde olduğu ileri sürüldü.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre Ter Stegen için 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
Beşiktaş yönetiminin, Ter Stegen'in sezonun ikinci yarısındaki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Barcelona yönetiminin ise nihai kararı tamamen oyuncuya bıraktığı ve ayrılmak istemesi halinde Ocak ayında transferine izin vereceği ifade ediliyor.
Bu transfer girişiminde, Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın kilit rol oynadığı belirtildi. Vatandaşı olan Alman file bekçisini düzenli olarak ilk 11'de oynama garantisi vererek ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.
Ter Stegen'in şu anki önceliği ise sakatlığını tamamen atlatarak eski formuna kavuşmak ve ardından Barcelona'daki durumunu netleştirmek olduğu ifade ediliyor.
Alman file bekçisi, sezon başında belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon henüz hiçbir maçta forma giyemedi.
Marc-Andre ter Stegen'in adı yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'la da anılmıştı.
Alman eldivenin LaLiga deviyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.