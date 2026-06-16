Bir maçta fenomen oldu: Dünya bu kaleciyi konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, karşılaşma sonrası duygusal açıklamalarıyla gündem oldu. 40 yaşındaki file bekçisinin sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da adeta patlama yaşadı.
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında organizasyonda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Yeşil Burun Adaları, güçlü rakibi karşısında aldığı beraberlikle turnuvadaki ilk puanını hanesine yazdırdı.
Karşılaşmada yaptığı 7 kurtarışla takımını ayakta tutan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi.
Son olarak Portekiz 2. Lig ekibi Chaves forması giyen tecrübeli eldiven, İspanya hücumcularına geçit vermedi.
Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğini açıkladı.
Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler" dedi.
Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.
İspanya karşısındaki performansıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken 40 yaşındaki kalecinin Instagram hesabı da büyük ilgi gördü. Maç öncesinde yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 5,5 milyonu aşarak büyük bir sıçrama yaptı.