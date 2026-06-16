Bir maçta fenomen oldu: Dünya bu kaleciyi konuşuyor

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Vozinha, annesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğini açıkladı.





Vozinha, "Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi, birkaç yıl önce vefat ettiler" dedi.





Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, "Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.







