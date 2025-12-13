Brann zaferi kasayı doldurdu! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ulaştığı dev gelir açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık net bir skorla geçen Fenerbahçe, saha sonuçlarının yanı sıra finansal anlamda da büyük bir başarıya imza attı. 6 hafta sonunda 11 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA geliri 18.55 milyon euroyu gördü.



5 /6 UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılan para ödülleri şöyle:

Katılım: 4.31 milyon euro Galibiyet: 450 bin euro Beraberlik: 150 bin euro Son 16 play-off: 300 bin euro Son 16 turu: 1 milyon 750 bin euro Çeyrek final: 2 milyon 500 bin euro Yarı final: 4 milyon 200 bin euro Final: 7 milyon euro Şampiyon: 6 milyon euro

















