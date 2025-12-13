Brann zaferi kasayı doldurdu! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ulaştığı dev gelir açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık net bir skorla geçen Fenerbahçe, saha sonuçlarının yanı sıra finansal anlamda da büyük bir başarıya imza attı. 6 hafta sonunda 11 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir belli oldu.
Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe, UEFA'dan elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor.
6 hafta sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselen ve 8. sırayla farkı 2 puana indiren Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir de belli oldu.
UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE TOPLAM 18.55 MİLYON EURO
Buna göre Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA geliri 18.55 milyon euroyu gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılan para ödülleri şöyle:
Katılım: 4.31 milyon euro
Galibiyet: 450 bin euro
Beraberlik: 150 bin euro
Son 16 play-off: 300 bin euro
Son 16 turu: 1 milyon 750 bin euro
Çeyrek final: 2 milyon 500 bin euro
Yarı final: 4 milyon 200 bin euro
Final: 7 milyon euro
Şampiyon: 6 milyon euro
Bunun yanı sıra takımlar ligdeki puan durumu, piyasa değeri sıralaması ve katsayı klasmanından toplam 666 hisseyi paylaşacak. Son sıradaki takıma 1, ilk sıradaki takım 36 hisse kazanacak.