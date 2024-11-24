Bronckhorst kötü gidişatın sorumlusunu açıkladı

"Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık. Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan..."