Burak Yılmaz döner dönmez şoke eden skorla karşılaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevini bırakan sonrasında ise geri dönen Burak Yılmaz çıktığı ilk maçta şoke eden bir skorla karşılaştı.
Yılmaz, bu kararının ardından oluşan kamuoyu gündemi sebebiyle tekrar görevine dönmüştü. Anlaşmazlıkların çözüldüğünü ifade etmişti.
Burak Yılmaz'ın istifa sonrasında döndüğü Gaziantep FK, hocayla çıktığı ilk maçta Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu.
Başakşehir, galip geldiği maçın sonunda Süper Lig'de 23 puanla 7. basamakta yer aldı.
Başakşehir, Gaziantep FK'yı 5-1 yendiği maçta rakibi karşısında büyük bir hakimiyet kurdu.
Burak Yılmaz, 5-1 yendikleri maçtan önce yaptığı açıklamada, 'Eski hoca nasıl bir takım bırakmış, göreceğiz' şeklinde esprili bir cümle kullanmıştı.
Gaziantep FK, alınan bu sonucun ardından 23 puanla 9. sırada yer aldı.