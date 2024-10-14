Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bursaspor rekorla geri dönüyor: Profesyonel liglerde tek takım!

Bursaspor rekorla geri dönüyor: Profesyonel liglerde tek takım!

11:4314/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Bursaspor evinde Kahramanmaraşspor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı 41 bin 570 taraftar izledi. Bursaspor aynı zamanda aldığı Türkiye’de profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım olmayı başardı. İşte detaylar.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Kahramanmaraşspor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 570 taraftar izledi.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Geride kalan iç saha maçlarında olduğu gibi Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Kahramanmaraşspor'u ağırladıkları maçta da yeşil-beyazlılar tribünleri doldurmayı başardı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 41 bin 570 taraftar izledi.


Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.



Tribünleri dolduran taraftarlar, şiddete uğramış kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açtı.


Bursaspor, profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor.

#Bursaspor
#Nesine 3. Lig
#Kahramanmaraşspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DHBT taban puanları 2024: İmam-hatip atama puanları-Müezzin-kayyım- Kur'an öğreticisi atama puanları