Bütün planlar altüst: Galatasaray'da 35 milyon euro hayal oldu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Sezon başında NEOM'un istediği oyuncu için artık eski tekliflerin de gelmesinin zor olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmış, futbolcu NEOM'a gitmek istemesine rağmen, kulüp istenilen bonservis ücreti gelmediği için oyuncunun satışına izin vermemişti.
Belirli bir süre antrenmanlara da çıkmayan Yılmaz, daha sonra yeniden formasını kavuşmuştu.
Fakat milli oyuncunun performansı bir türlü istenilen seviyeye yeniden ulaşmadı.
Sabah'ta yer alan habere göre, NEOM'un 35 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro istemişti.
Ancak sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcunun bu sezon gösterdiği performanstan sonra 35 milyon euro düzeyinde yeni bir teklif almasının çok zor olduğu belirtildi.