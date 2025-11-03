Bütün planlar altüst: Galatasaray'da 35 milyon euro hayal oldu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Sezon başında NEOM'un istediği oyuncu için artık eski tekliflerin de gelmesinin zor olduğu iddia edildi.

1 /5 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmış, futbolcu NEOM'a gitmek istemesine rağmen, kulüp istenilen bonservis ücreti gelmediği için oyuncunun satışına izin vermemişti.

2 /5 Belirli bir süre antrenmanlara da çıkmayan Yılmaz, daha sonra yeniden formasını kavuşmuştu.

3 /5 Fakat milli oyuncunun performansı bir türlü istenilen seviyeye yeniden ulaşmadı.

4 /5 Sabah'ta yer alan habere göre, NEOM'un 35 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro istemişti.