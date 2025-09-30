Yeni Şafak
Büyük hata: Yabancı sınırına uyulmadı, hükmen mağlubiyet geliyor!

30/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
<p>Trendyol 1. Lig’de Sivasspor’un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem oldu.</p>
Trendyol 1. Lig’de Sivasspor’un Sakaryaspor ile oynadığı maç sonrası sahadaki kural ihlali gündem oldu.

Türkiye futbolunda yabancı sınırı sürekli tartışma konusu olmuştur. Bazen teknik direktörleri maç içerisinde zorlayan bu kural, bu gece oynanan bir karşılaşmada hükmen mağlubiyete sebebiyet verecek.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sırasında Sakaryaspor’un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncuya yer vermesi, kural ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre Trendyol 1. Lig’de bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu ile mücadele etmesine izin veriliyor.

Durumu tespit eden Özbelsan Sivasspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yapma kararı aldı. Başvurunun ardından TFF’nin, kural ihlalinin tespit edilmesi durumunda karşılaşmayı Sivasspor lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil etmesi bekleniyor.

Sakaryaspor cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeşil Siyahlı taraftarlar, gerçekleşen hatadan dolayı teknik ekibe tepki gösterdi.

Sakaryaspor ve Sivasspor takımlarının maça başlangıç kadrosu.

Sakaryaspor yedekten dahil olan oyuncularla birlikte mücadeleyi 7 yabancıyla bitirdi.

