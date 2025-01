Bugüne kadar İspanya takımlarına rakip olduğu 16 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kazanabilen Beşiktaş (3B 10M), bu galibiyetlerin tamamını iç saha karşılaşmalarında aldı (3-1 vs Athletic, 1-0 vs Alaves, 3-0 vs Barcelona).