Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 18.30’da oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor. Peki, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao canlı izleme linki…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
Bugüne kadar İspanya takımlarına rakip olduğu 16 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kazanabilen Beşiktaş (3B 10M), bu galibiyetlerin tamamını iç saha karşılaşmalarında aldı (3-1 vs Athletic, 1-0 vs Alaves, 3-0 vs Barcelona).
Daha önce Türk takımlarıyla oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Athletic (5G 1B), bu mağlubiyetlerin tamamını dış saha karşılaşmalarında aldı (1-3 vs Beşiktaş, 2-3 vs Trabzonspor, 1-2 vs Galatasaray).
Evinde oynadığı son sekiz Avrupa Ligi maçının altısını kaybeden Beşiktaş (2G), bu turnuvanın ön elemeler sonrası aşamalarında daha önceki 21 iç saha karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (13G 3B 5M).
Avrupa kupalarında oynadığı son beş maçın tamamını kazanan Athletic, bu turnuvalar tarihinde üst üste altı galibiyet aldığı bir seri yakalayamadı. Bu turnuvalarda altı maçtır mağlup olmayan Bilbao ekibi (5G 1B), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini tekrarlayabilir (Ekim 2015-Mart 2016).
Bu sezon çıktığı altı Avrupa Ligi maçının dördünü kaybeden Beşiktaş (2G), bu turnuva tarihinde tek sezondaki en yüksek sayısını tekrarlama tehlikesi yaşıyor (5; 2011/12 & 2019/20).
Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda kalesine en az toplam (39) ve isabetli şut (14) gelen takım olan Athletic, aynı zamanda rakiplerine en az net pozisyon veren ekip konumunda (6).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde yakaladığı beklenen gol değeriyle (9.5 xG) attığı gol sayısı (6) arasında negatif anlamda Beşiktaş'tan (-3.5) daha büyük fark olan tek takım Union Saint-Gilloise (-6.5).
Bu sezon Avrupa Ligi'nde beş golü bulunan Gedson Fernandes, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan orta saha oyuncusu olmak istiyor (Ricardo Quaresma; 2010/11'de 5 gol).
Avrupa Ligi'nde geride kalan altı haftada dört gol atan Inaki Williams, Athletic formasıyla Aritz Aduriz'den (2017/18'de 8 gol) bu yana bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan isim.
Avrupa Ligi'nde İspanyol takımlarına rakip olduğu son yedi maçın sadece birini kaybeden Ole Gunnar Solskjaer (4G 2B), son beş karşılaşmada mağlubiyet almadı ve dört gole kapama yaptı (3G 2B).
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabi ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO CANLI İZLE
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