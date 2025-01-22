Avrupa kupalarında oynadığı son beş maçın tamamını kazanan Athletic, bu turnuvalar tarihinde üst üste altı galibiyet aldığı bir seri yakalayamadı. Bu turnuvalarda altı maçtır mağlup olmayan Bilbao ekibi (5G 1B), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini tekrarlayabilir (Ekim 2015-Mart 2016).



