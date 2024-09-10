Carney Chucwuemeka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Chelsea (2022-2024): 2022 yılında Chelsea'ye transfer olan Carney Chukwuemeka, bu transferle kariyerinde büyük bir adım attı. Chelsea'de genç yaşına rağmen Premier Lig'de forma şansı bulan Chukwuemeka, takımın gelecekteki orta saha yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Chelsea'deki bu dönemde hem Premier Lig'de hem de Avrupa arenasında deneyim kazanmaya devam etmektedir.