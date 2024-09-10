Galatasaray transfer sezonun son günlerinde çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimden orta sahaya bir takviye yapılmasını istedi. Sarı-kırmızılılar aradığı orta sahayı Premier Lig’de buldu. Chelsea forması genç yıldız Carney Chucwuemeka için ikna çabaları başladı. Peki, Carney Chucwuemeka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte sorunun cevabı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.
TeamTalk'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıarın bu transfer için girişimlere başladığı ve 20 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Carney Chukwuemeka'nın Chelsea ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Carney Chucwuemeka kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Carney Chukwuemeka, 20 Ekim 2003 tarihinde Avusturya'nın Eisenstadt şehrinde doğmuş bir İngiliz futbolcudur.
Orta saha pozisyonunda görev yapan Chukwuemeka, güçlü fiziksel yapısı, teknik becerileri ve oyun zekasıyla dikkat çekmektedir.
Oynadığı Takımlar
Aston Villa (2021-2022): Chukwuemeka, futbol kariyerine İngiltere'nin köklü kulüplerinden Aston Villa'nın altyapısında başladı. Villa'da genç yaşında dikkat çeken bir performans sergileyen Chukwuemeka, 2021 yılında A takıma yükseldi. Aston Villa formasıyla Premier Lig'de sahaya çıkarak genç yaşta yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Orta sahada gösterdiği teknik beceriler ve oyun görüşüyle dikkatleri üzerine çekti.
Chelsea (2022-2024): 2022 yılında Chelsea'ye transfer olan Carney Chukwuemeka, bu transferle kariyerinde büyük bir adım attı. Chelsea'de genç yaşına rağmen Premier Lig'de forma şansı bulan Chukwuemeka, takımın gelecekteki orta saha yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Chelsea'deki bu dönemde hem Premier Lig'de hem de Avrupa arenasında deneyim kazanmaya devam etmektedir.