Çekya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Arda Güler Çekya maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam saat 22.00’de Çekya ile karşılaşacak. Hamburg'da oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Kovacs yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 11 karşılaşmanın 5'ini Türkiye kazanırken, 5'inde ise Çekya sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Arda Güler Çekya maçında oynanacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte Çekya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu son karşılaşmasında Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki ülke bu maçla birlikte 12. kez rakip olacak.
Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, rakibine karşı sahadan mağlup olmadığı senaryoda grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselecek.
Türkiye ile Çekya bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 5'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 10 maça çıktı.
Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA OYNACAK MI?
İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yarın oynayıp oynamayacağına dair gelen soruya şöyle yanıt verdi;
'"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."
Çekya'da yıldız isim Patrick Schick sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek.
ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE
12 Altay Bayındır
2 Zeki Çelik
3 Merih
22 Kaan Ayhan
20 Ferdi Kadıoğlu
10 Hakan Çalhanoğlu
16 İsmail Yüksek
8 Arda Güler
7 Kerem Aktürkoğlu
21 Barış Alper Yılmaz
11 Kenan Yıldız
ÇEKYA
Stanek, Holeš, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra, Hložek, Chytil.
MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı