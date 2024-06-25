Çekya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Arda Güler Çekya maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA OYNACAK MI?









İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yarın oynayıp oynamayacağına dair gelen soruya şöyle yanıt verdi;









'"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."















