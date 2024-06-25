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Spor

Çekya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler || Arda Güler Çekya maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var?

23:23 - 25/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 23:24 - 25/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu’nda bu akşam saat 22.00’de Çekya ile karşılaşacak. Hamburg'da oynanacak karşılaşmayı Rumen hakem Kovacs yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 11 karşılaşmanın 5'ini Türkiye kazanırken, 5'inde ise Çekya sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Arda Güler Çekya maçında oynanacak mı, ilk 11’de kimler var? İşte Çekya - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu son karşılaşmasında Hamburg'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.


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Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İki ülke bu maçla birlikte 12. kez rakip olacak.


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Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

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Ay-yıldızlılar, rakibine karşı sahadan mağlup olmadığı senaryoda grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselecek.

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Türkiye ile Çekya bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

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Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 5'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 10 maça çıktı.


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Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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ARDA GÜLER ÇEKYA MAÇINDA OYNACAK MI?



İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in yarın oynayıp oynamayacağına dair gelen soruya şöyle yanıt verdi;



'"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."





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Çekya'da yıldız isim Patrick Schick sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek.

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ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER


TÜRKİYE


12 Altay Bayındır

2 Zeki Çelik

3 Merih

22 Kaan Ayhan

20 Ferdi Kadıoğlu

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

8 Arda Güler

7 Kerem Aktürkoğlu

21 Barış Alper Yılmaz

11 Kenan Yıldız












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ÇEKYA


Stanek, Holeš, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra, Hložek, Chytil.










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MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?


Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır


Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu


Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan


Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı






#Türkiye
#Çekya
#EURO 2024
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