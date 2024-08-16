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Spor

Cher Ndour ideal mevkisini açıkladı

11:19 - 16/08/2024 الجمعة
Güncelleme: 11:20 - 16/08/2024 الجمعة
AA

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, siyah-beyazlı kulübü fırsat olarak gördüğünü söyledi. 20 yaşındaki futbolcu ideal mevkisiyle ilgili soruyu da cevapladı.

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Beşiktaş'ın kiralık olarak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kadrosuna kattığı Cher Ndour, siyah-beyazlı takımın genç oyuncuların değerini arttıracak bir kulüp olduğunu söyledi.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ndour, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada başarılı olmak için her şart var. Takım arkadaşlarımla idman yaptım. Bana olan yaklaşımları ve takım içindeki enerji çok iyi, çok mutluyum. Beşiktaş genç oyuncuların değerini artırabilecek bir kulüp. Çok gencim ve bu fırsatı değerlendirmek bana bağlı. Burada çok tecrübeli oyuncular var. Sözleşmem 1 yıllık da olsa kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

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Her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Ndour, "Fizik olarak iyi ve hazır durumdayım. PSG ile idmanlara çıktım. Çok iyi çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim, takıma yeni geldim ama her zaman en iyisini yapmak için çok çalışan bir oyuncuyum" dedi.

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Paul Pogba'ya benzetilmesine de değinen siyah-beyazlı futbolcu, 8 numarada daha iyi olduğunu kaydederek, "Orta sahanın her yerinde oynayabilen bir oyuncuyum. Benim için 8 numara en ideal pozisyon. Hocamızın ne istediği önemli. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hocanın, başkanın, tüm kulübün bana olan güvenini hissediyorum. Gelmeden önce buradaki derbileri izlemiştim. Icardi'yi, Dzeko'yu, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım Rafa ve Gedson'u da tanıyorum" ifadelerini kullandı.



#Beşiktaş
#Cher Ndour
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