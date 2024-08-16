Cher Ndour ideal mevkisini açıkladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ndour, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada başarılı olmak için her şart var. Takım arkadaşlarımla idman yaptım. Bana olan yaklaşımları ve takım içindeki enerji çok iyi, çok mutluyum. Beşiktaş genç oyuncuların değerini artırabilecek bir kulüp. Çok gencim ve bu fırsatı değerlendirmek bana bağlı. Burada çok tecrübeli oyuncular var. Sözleşmem 1 yıllık da olsa kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.