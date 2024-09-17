Cristiano Ronaldo’nun eski takım arkadaşından çarpıcı açıklama: ‘Geri dönmesi söz konusu’

Kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo’nun eski takım arkadaşından flaş açıklamalar geldi. Ronaldo’nun gelecek kariyeri hakkında konuşan 39 yaşındaki oyuncu takıma bir şekilde geri dönmesinin söz konusu olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde.
Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşından Portekizli süperstarın geleceğine yönelik önemli bir açıklama geldi.
Portekizli süperstar, 2003 yılında Old Trafford'a ilk transferini yaptıktan sonra Kırmızı Şeytanlar'la beraber dünyanın zirvesine çıktı.
Tüm zamanların en büyük oyuncusu, İngiltere'de geçirdiği bu dönemde ilk Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or ödüllerini kazandı.
Ronaldo , Real Madrid ve Juventus'taki unutulmaz dönemlerinin ardından 2021'de Manchester'a geri döndü, ancak Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Kasım 2022'de Arabistan'ın yolunu tuttu.
O zamandan beri Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi'nde yer alıyor.
39 yaşındaki oyuncu, United'ı hala "sevdiğini" ve bunun gelecekte başka bir birleşmeye yol açabileceğini itiraf etti.
CR7'nin eski takım arkadaşı olan Wes Brown, BoyleSports'a konuşurken, şaşırtıcı bir geri adım atma hakkında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a bir şekilde geri dönmesi söz konusu olduğunda asla 'asla' diyemezsiniz.
Açıkçası ikinci kez ayrıldığında hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü United'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi, nasıl bittiği hayal kırıklığıydı ve bence ekşi sonu telafi etmek için geri dönebilir.
Kulübe geri döndüğü ilk sezonda bile 20'den fazla gol attı.
Ayrılmasının biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ama bir şekilde geri dönmesini isterim. Bunu çok isterim."
Ronaldo, Al-Nassr'daki sözleşmesinin son yılında ancak bir süre daha oynayıp kariyerinde 1000. golüne ulaşma isteğini dile getirdi.
Emekli olduktan sonra teknik direktörlüğe geçmesi bekleniyor ve bu da Old Trafford'a geri dönüş için ona başka bir yolun kapısını açabilir.