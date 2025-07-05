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Cristiano Ronaldo'nun Jota'nın cenazesine katılmama nedeni belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun Jota'nın cenazesine katılmama nedeni belli oldu

Tuğçe Erginkoç
17:085/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, trafik kazasında hayatını kaybeden milli takımdan arkadaşı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın cenaze törenine katılmamıştı. Tecrübeli ismin bu kararı neden aldığı ortaya çıktı.

Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden yıldız futbolcusu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, Portekiz'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine oyuncunun ailesi ile milli takım ve Liverpool'dan birçok arkadaşı katıldı.

Öte yandan gözler cenazede Jota'nın milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu aradı.


Tecrübeli oyuncunun Portekiz'e gelmemesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

İngiliz basınından Daily Mirror, Ronaldo'nun cenazeye katılmama sebebini açıkladı.

Haberde yıldız futbolcunun, Jota'nın ailesini arayarak taziyede bulunduğu ve cenazede ilgiyi üzerine çekerek hüzünlü atmosfere zarar vermek istemediği için katılmadığı ifade edildi.

Ronaldo'nun bu kararı bazı kullanıcılar tarafından doğru bulunurken bir kesim tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.

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