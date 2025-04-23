Daniel Güiza’dan Fenerbahçe itirafı: ‘Gerçekten çok canımı yaktı’

"Luis bana her zaman destek oldu, bir baba gibiydi. Mallorca'da bana sahip çıktı, milli takıma taşıdı ve birlikte Fenerbahçe'ye gittik. Aslında Çin'e bile gitme planımız vardı ama gerçekleşmedi. O bana her zaman 'kendin ol' derdi. Bu tavsiyeyi hiç unutmadım."



