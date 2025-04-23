Daniel Güiza’dan Fenerbahçe itirafı: ‘Gerçekten çok canımı yaktı’

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Daniel Güiza yıllarda sonra bir itirafta bulundu. 44 yaşındaki isim Fenerbahçe kariyeri hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
2008 Avrupa Şampiyonu ve La Liga'da gol kralı olan Dani Güiza, futbol kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak Fenerbahçe tercihini değerlendirdi. Getafe'nin ilk büyük idolü olarak hafızalara kazınan, Real Madrid taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Güiza, kariyerinde verdiği bazı kararlarla ilgili samimi itiraflarda bulundu.
44 yaşındaki eski golcü, hala İspanya alt lig ekiplerinden UD Rotena formasıyla sahalara çıkıyor ve futbola olan tutkusunu sürdürüyor. Ancak 2008 yazında yaptığı tercihin bugün bile yüreğinde bir sızı bıraktığını açıkça dile getiriyor.
"Fenerbahçe'ye gitmek duygusal değil, maddi bir karardı"
İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan Güiza, 2008 yılında Real Betis'ten gelen teklifi reddedip Fenerbahçe'yi tercih etmesinin pişmanlığını şu sözlerle ifade etti:
"Evet, o dönemde yanlış bir karar verdim. Bugün olsa gözüm kapalı Betis'e imza atardım. Daha fazla para kazanmak için duygularımı bir kenara koydum. Sonrasında anladım ki para her şey değil. O fırsatı kaçırmak gerçekten çok canımı yaktı."
O dönem İspanya Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonu olan Güiza, turnuvadan sonra Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmişti. Ancak o, tercihini İstanbul’dan yana kullandı. Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandırmıştı.
Güiza, milli takımda büyük saygı duyduğu teknik direktör Luis Aragones'in de etkisiyle sarı-lacivertli formayı giydiğini belirtti:
"Luis bana her zaman destek oldu, bir baba gibiydi. Mallorca'da bana sahip çıktı, milli takıma taşıdı ve birlikte Fenerbahçe'ye gittik. Aslında Çin'e bile gitme planımız vardı ama gerçekleşmedi. O bana her zaman 'kendin ol' derdi. Bu tavsiyeyi hiç unutmadım."
"Medya yüzünden Barcelona transferim iptal oldu"
O dönem Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini transfer etmek istediğini açıklayan Güiza, bu sürecin ilginç bir şekilde sona erdiğini de söyledi:
"Pep beni istiyordu, hatta her şey hazırdı ama bazı takım içi dinamikler ve medyada fazla yer almam bu transferi engelledi. Olan oldu."
"Kariyerinin en anlamlı gollerinden biri..."
2008 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan ve Rusya’ya attığı golleri kariyerinin en unutulmaz anları arasında gösteren Güiza, futbola veda ettikten sonra neler olacağını düşünmek istemediğini de dile getirdi:
"Futbol hayatım oldu. Bıraktığım gün psikolojik destek almam gerekebilir."
Fenerbahçe kariyeri
14 Milyon Euro'ya transfer olduğu Fenerbahçe'de 98 maça çıkan İspanyol golcü bu maçlarda 35 gol 19 asist kaydetti.