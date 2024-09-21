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Davinson Sanchez'in Edin Dzeko'ya müdahalesi kırmızı kart mı? Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi

Davinson Sanchez'in Edin Dzeko'ya müdahalesi kırmızı kart mı? Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi

20:5421/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Galatasaray maçının 35. dakikasında Edin Dzeko, Davinson Sancehz'in müdahalesinin ardından yerde kaldı ve sarı kart gördü. Sarı-lacivertli futbolcular pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Eski hakemler ve yorumcular, Edin Dzeko-Davinson Sanchez pozisyonunu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının 35. dakikasında Edin Dzeko, Davinson Sanchez'in müdahalesinin ardından yerde kaldı.

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen sarı kartına başvurdu.

Fenerbahçeli futbolcular maçın hakemine pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.

Gündem olan bu pozisyonun ardından eski hakemler Edin Dzeko-Davinson Sanchez pozisyonunu değerlendirdi.

Deniz Ateş Bitnel: “Davinson Sanchez'in pozisyonunda, sarı kart doğru karar.


Abdülkerim'in konumundan dolayı kırmızı kart olmaz.”

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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