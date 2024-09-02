Demir Ege yurt dışına transfer oldu

Beşiktaş, altyapısından yetiştirdiği genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz Süper Lig ekibine kiraladı.
Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığı belirtildi.
Portekiz'e giderek sağlık kontrolünden geçen Demir Ege, Rio Ave ile resmi sözleşme imzaladı.
Futbola Beşiktaş'ta başlayan Demir Ege, siyah-beyazlılarda U16, U19 ve A takımlarının formalarını giydi.
Beşiktaş A Takımı'yla 29 maça çıkan genç oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi.