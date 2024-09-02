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Spor

Demir Ege yurt dışına transfer oldu

16:19 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:23 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş, altyapısından yetiştirdiği genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz Süper Lig ekibine kiraladı.

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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımı belli oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığı belirtildi.

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Portekiz'e giderek sağlık kontrolünden geçen Demir Ege, Rio Ave ile resmi sözleşme imzaladı.

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Futbola Beşiktaş'ta başlayan Demir Ege, siyah-beyazlılarda U16, U19 ve A takımlarının formalarını giydi.

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Beşiktaş A Takımı'yla 29 maça çıkan genç oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi. 

#Beşiktaş
#Demir Ege Tıknaz
#Rio Ave
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