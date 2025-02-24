Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında iki ezeli rakip RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde 12 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray’ın 63 puanı bulunuyor. 9 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği maçı milyonlarca futbolsever heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte dev maça dair tüm bilgiler.

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EZELİ REKABETTE 402. KARŞILAŞMA Trendyol Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanıyor. Ligin 25. haftasında RAMS Park’ta oynanacak derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray, ezeli rekabette 402. kez karşı karşıya gelecek.











2 /7 GALATASARAY 3-1 KAZANDI İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı. Son derbide ise Galatasaray ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.







3 /7 SÜPER LİG'DE 134. RANDEVU Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe 53, Galatasaray 37 galibiyet aldı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 164 gol, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.













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FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Ligin son haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Sarı-lacivertli ekibin, ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı. Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe daha sonra oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3 puanı kazanan taraf oldu.



5 /7 GALATASARAY'DA YENİ TRANSFERLER SAHADA

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Fransa'nın Lens takımından kadroya katılan Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, Trabzonspor'dan transfer edilen milli sol bek Eren Elmalı, MKE Ankaragücü'nden alınan genç stoper Arda Ünyay, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.



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GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

