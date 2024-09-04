Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 6. haftanın fikstürünü yayınladı.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
6'ncı hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi saat 20.00'de başlayacak.