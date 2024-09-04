Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

14:50 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:57 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 6. haftanın fikstürünü yayınladı.

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FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?


6'ncı hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

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21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi saat 20.00'de başlayacak.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
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