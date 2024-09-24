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Derbi yenilgisi sonrası ortalık karıştı: Cam ve çerçeveler indirildi

Derbi yenilgisi sonrası ortalık karıştı: Cam ve çerçeveler indirildi

12:2724/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sırbistan Ligi 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan derbi karşılaşmasının ardından olaylar çıktı. Partizan taraftarları, 4-0'lık yenilgi sonrası soyunma odasına saldırı girişiminde bulunarak cam ve çerçeveleri indirdi. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi.

Sırbistan Ligi 9. hafta karşılaşmasında Partizan ile Kızılyıldız derbide karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekibin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken maç sonu ortalık karıştı.

Partizan taraftarları soyunma odasına saldırarak camları kırdı. 

Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi.

Stanojevic'in yardımcısı Marko Jovanovic'in de eli kesildi.

Sırp teknik adam, 2023 yılında TÜMOSAN Konyaspor'da görev yapmıştı.

#Partizan
#Kızılyıldız
#Sırbistan Ligi

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