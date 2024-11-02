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Devre arasında Fenerbahçe'ye dönüyor! Sürpriz gelişme

Devre arasında Fenerbahçe'ye dönüyor! Sürpriz gelişme

15:072/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği genç yıldızın ara transfer döneminde takıma döneceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Bragantino'ya kiralamıştı.

Brezilya temsilcisinin Lincoln Henrique ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Bragantino, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek Lincoln Henrique böylece ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönecek.

25 yaşındaki Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#Transfer

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