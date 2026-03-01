Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği oyuncu ortaya çıktı: Fenerbahçe’den sürpriz transfer

Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği oyuncu ortaya çıktı: Fenerbahçe’den sürpriz transfer

Haber Merkezi
14:031/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Domencio Tedesco’nun ısrarla istediği oyuncunun ortaya çıktığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak hedeflenmiş ancak hem bütçe limitleri hem de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti.

Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda yeni sezonda en az 1, şartlara göre 2 savunmacı alınacak.

A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, bu çerçevede Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi yakından takip ediyor.

Piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan deneyimli Kolombiyalı savunmacının, teknik heyetin ilk sırasında yer aldığı iddia edildi.

Tedesco’nun da bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. 

#domenico tedesco
#fenerbahçe
#transfer çalışmaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?