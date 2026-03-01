Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği oyuncu ortaya çıktı: Fenerbahçe’den sürpriz transfer

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Domencio Tedesco’nun ısrarla istediği oyuncunun ortaya çıktığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak hedeflenmiş ancak hem bütçe limitleri hem de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle bu hamle gerçekleşmemişti.
Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda yeni sezonda en az 1, şartlara göre 2 savunmacı alınacak.
A Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, bu çerçevede Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi yakından takip ediyor.
Piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan deneyimli Kolombiyalı savunmacının, teknik heyetin ilk sırasında yer aldığı iddia edildi.
Tedesco’nun da bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.