Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız depremi: Tüm Türkiye’yi yıkan sağlık raporu

Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız depremi: Tüm Türkiye’yi yıkan sağlık raporu

09:5823/05/2026, Cumartesi
G: 23/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına 14 Haziran'da çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibimize, İtalya'dan kahreden bir son dakika haberi geldi! Juventus'un Serie A'da Şampiyonlar Ligi vizesi almak için çıkacağı dev derbi öncesi antrenmanda sakatlanan genç gururumuzun sağlık raporu açıklandı.

Juventus ve A Milli Takım'ın kilit isimlerinden Kenan Yıldız, perşembe günü antrenmanda sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık testleri sonrası büyük yıkım yaşandı.


La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Torino'ya karşı oynanacak sezonun son lig maçında forma giyemeyecek.


Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına Torino ile kritik bir maça çıkacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'dan gelen haberle adeta buz kesti. 


Siyah-beyazlıların Devler Ligi'ne gidebilmesi için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.


Haberde A Milli Takım cephesindeki durumla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

 

"Kenan Yıldız’ın bu sezonki performansı, sonuncusu Mart ayı sonunda Sassuolo’ya karşı olmak üzere attığı 11 golle noktalanmış oldu. Asıl alarm zilleri ise Türkiye cephesinde çalıyor. Spalletti, Kenan’ı ligin son maçı için kaybetmiş olsa da meslektaşı Vincenzo Montella, Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde oyuncusundan gelecek iyi haberler için adeta parmaklarını kenetlemiş durumda."

 


#2026 Dünya Kupası
#Juventus
#Kenan Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?