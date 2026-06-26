Dünyaca ünlü yıldızdan çarpıcı itiraf: ‘45 derece sıcaklıkta gizlice oruç tuttum, namaz kılmaya başladım’

Dünya futbolunun ve Paris Saint-Germain'in (PSG) en önemli savunma oyuncularından biri olan Presnel Kimpembe, Hristiyan bir ailede başlayıp İslamiyet ile taçlanan manevi yolculuğunu ilk kez bu kadar samimi bir dille paylaştı. Çocukluk yıllarında arkadaşlarına "Asla Müslüman olmam" dediğini itiraf eden dünyaca ünlü stoper, gizlice kıldığı namazlardan Mekke'de bulduğu eşsiz huzura kadar hayatının dönüm noktasını anlattı.

1 /5 Fransız futbolunun ve Paris Saint-Germain'in (PSG) başarılı savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Hristiyan bir ailede büyüyüp ardından İslamiyet’i seçme hikayesine dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukluğunda arkadaşlarına "Asla Müslüman olmam" dediğini itiraf eden yıldız futbolcu, hidayet arayışından Mekke’de bulduğu huzura kadar yaşadığı tüm süreci ilk kez bu kadar açık bir dille paylaştı.



2 /5 "En Yakın Arkadaşlarım Müslümandı, ‘Asla’ Diyordum" Çocukluk yıllarında Müslüman bir çevre içinde büyüdüğünü belirten Kimpembe, ilk başlarda bu dine karşı mesafeli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çocukluğumdan beri Müslüman arkadaşlarla büyüdüm. Hatta en yakın arkadaşlarımın hepsi Müslümandı. Onlara hep ‘Asla Müslüman olmam’ derdim. Hristiyandım ama zamanla araştırmaya, okumaya ve ilgilenmeye başladım."



3 /5 Ağabeylerinin İzinden Gitti: 45 Derecede İlk Oruç İslamiyet’i seçmesinde ailesindeki dönüşümlerin ve kendi kişisel deneyimlerinin büyük rol oynadığını vurgulayan tecrübeli stoper, Unai Emery dönemindeki zorlu bir kamp anısını da paylaştı: "İki ağabeyim de sonradan Müslüman oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Bir yaz Ramazan orucu tutmayı denedim. Unai Emery dönemindeki sezon öncesi kampta 45 derecelik sıcakta oruç tuttum, öleceğimi sandım."



4 /5 "Gizlice Namaz Kılmaya Başladım" Kararını tamamen hür iradesiyle ve dış etkilerden uzak bir şekilde vermek istediğini söyleyen Kimpembe, süreci kimseye fark ettirmeden yürüttüğünü belirtti: "Sonra gizlice namaz kılmaya başladım. Kimsenin beni etkilemesini istemiyordum. Kararımı tamamen kendim verdim. Daha sonra arkadaşlarımı şahit göstererek Müslüman oldum."

