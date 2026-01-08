Dursun Özbek'i çileden çıkardı! Galatasaray'da kadro dışı kararı yolda

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile final maçına çıkacak olan Galatasaray'da, kadro dışı kararının gelebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da kadro dışı kararının çıkması an meselesi. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir, Galatasaray yönetimini kızdıran bir talepte bulundu.
343 Digital YouTube kanalında gazeteci Ali Naci Küçük konuya dair detayları paylaştı. Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakacak.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demir'in şu anda mukavelesini feshetmek için alacaklarının tamamını istediği belirtildi. Bu tutumun Galatasaray yönetimini çok kızdırdığı aktarıldı.
Galatasaray'ın 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplam 25 maçta süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.