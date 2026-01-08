Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek'i çileden çıkardı! Galatasaray'da kadro dışı kararı yolda

Dursun Özbek'i çileden çıkardı! Galatasaray'da kadro dışı kararı yolda

17:218/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile final maçına çıkacak olan Galatasaray'da, kadro dışı kararının gelebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da kadro dışı kararının çıkması an meselesi. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir, Galatasaray yönetimini kızdıran bir talepte bulundu.

343 Digital YouTube kanalında gazeteci Ali Naci Küçük konuya dair detayları paylaştı. Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Yusuf Demir'i kadro dışı bırakacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demir'in şu anda mukavelesini feshetmek için alacaklarının tamamını istediği belirtildi. Bu tutumun Galatasaray yönetimini çok kızdırdığı aktarıldı.

Galatasaray'ın 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayla toplam 25 maçta süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Yusuf Demir
#Dursun Özbek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 9 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri