Dzeko attığı golden sonra tarihe geçti: Maç sonu yaptığı açıklama gündem oldu

Pioli ise konuyla ilgili, “Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda, iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu, içinde bulunduğumuz duruma ve dengeye bağlı. Umarım yedek bir forvet sahaya sürebiliriz, ama şimdi zamanı değil. Güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Karar vermem gerektiğini biliyor, hazır olması gerekiyor. Takım içindeki hiyerarşiler her zaman değişebilir, bu performanslara ve her şeyden önce sonuçlara bağlı." açıklamasında bulundu.







