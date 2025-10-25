Dzeko attığı golden sonra tarihe geçti: Maç sonu yaptığı açıklama gündem oldu

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Fiorentina, 23 Ekim 2025'te deplasmanda Rapid Wien'i 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Maçta gol perdesini 9. dakikada Cher Ndour açarken, 48. dakikada Edin Dzeko ve 88. dakikada Albert Gudmundson skoru belirledi. Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Bosnalı forvet Dzeko, bu golle Konferans Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını kazandı. Yıldız futbolcudan maç sonu flaş açıklamalar geldi.
Fiorentina, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Rapid Wien’le karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, maçı 3-0 kazanıp ikide iki yaptı.
Rapid Wien deplasmanında Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundson kaydetti.
Sezon başında Fiorentina’ya imza atan Edin Dzeko, Konferans Ligi elemelerinin ardından yeni takımında ikinci kez ağları havalandırırken bu golle tarihe geçti.
39 yaşındaki Dzeko, Konferans Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.
Maçın ardından Sky Sports’a konuşan Edin Dzeko, ligde de kazanmaya başlamaları gerektiğini söyledi. Deneyimli golcü, çift forvetli sistemde daha iyi oynayıp oynamadığıyla ilgili soruya da yanıt verirken Dzeko’nun açıklamaları gündem oldu.
Dzeko soruyu, “Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetimiz olduğunda, hem yakınlarda bir takım arkadaşını oluyor hem de takım için önemli olabiliyor.
Maç içinde zorlandığınızda, uzun toplar da dahil olmak üzere her zaman referans olarak iki forvetimiz olur. Önemli olan her şeyinizi vermeniz ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızdır, teknik direktör karar verir, sonra iyi iş çıkarmalı ve kazanmalısınız." şeklinde yanıtladı.
Maçın ardından Dzeko’nun bu açıklamaları Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli’ye soruldu.
Pioli ise konuyla ilgili, “Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda, iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu, içinde bulunduğumuz duruma ve dengeye bağlı. Umarım yedek bir forvet sahaya sürebiliriz, ama şimdi zamanı değil. Güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Karar vermem gerektiğini biliyor, hazır olması gerekiyor. Takım içindeki hiyerarşiler her zaman değişebilir, bu performanslara ve her şeyden önce sonuçlara bağlı." açıklamasında bulundu.