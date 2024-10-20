Edin Dzeko'dan Jose Mourinho itirafı: 'Mutlu değildi'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, vermiş olduğu bir röportajda teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu.
Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko, La Gazette della Sport'a verdiği röportajda İtalya'da forma giydiği dönemi değerlendirirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
Serie A'da Roma ve Inter formalarını giyen Dzeko, İtalya'da oynadığı dönemle ilgili, "Her iki takımın taraftarlarının da benim yanımda olduğunu hissediyordum. Roma'da kazanmanın Inter'de hissettiğimden daha zor olacağını kesinlikle hissettim" dedi.
Dzeko, NTV Spor'da yer alan haberde Jose Mourinho'yla ilgili şunları söyledi:
"Doğrusunu söylemek gerekirse Roma'dan gitmeden önce onunla 1 ay çalıştım."
"Ayrılmam konusunda mutlu değildi ve bunu bana hissettirdi."
"Jose harika bir adam ve inanılmaz bir karizmaya sahip."
"Rakip olarak bile konuştuğunda onu dinlemek için oradaydım."
"Söylediklerinin harika bir değeri var. Burada onunla çalışmaktan dolayı çok gururluyum."