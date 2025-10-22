Edson Alvarez: Böylesini ilk defa tecrübe ediyorum

Kulüpte teknik direktör ve başkan değişikliğinin oyuncular üzerinde etkisi olup olmadığına yönelik gelen soruyu da yanıtlayan Meksikalı orta saha, "Bu olaylar oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum. Fenerbahçe etrafında medyada çok fazla şey söyleniyor. Çok fazla konuşmalar yapılıyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu normal. Bu olanları bizim unutmamız gerekiyor. En iyisine odaklanmamız gerekiyor. Oynamak, keyif almak ve tabii ki kendimizi göstermek istiyoruz. Bu camiayı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor. Bizler kendimizi geliştirmek, ilerlemek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.