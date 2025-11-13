Efsane futbolcu Arda Güler için gelişimin sırrını verdi: ‘Sürekli olarak yapması gerek’

Real Madrid'in tecrübeli yıldızı ve Alman futbolunun efsane ismi Toni Kroos, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Real Madrid’in efsane orta sahası Toni Kroos, kulübün genç Türk yıldızı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
SPORT1’e konuşan Kroos, “Arda Güler’in topa dokunuşları inanılmaz incelikte. Bu sezon yeteneğini çok etkili bir şekilde ortaya koydu. Umarım düzenli forma şansı bulmaya devam eder, çünkü gelişimi için tek yol bu. Uzun yıllar Real Madrid’de iz bırakacağından şüphem yok.” dedi.
Arda ile kendisini kıyaslamaya karşı çıkan Kroos, “Biz tamamen farklı oyuncularız. Arda benden çok daha hücumcu bir profile sahip. Aynı olmadığımız için ‘Arda, Kroos’un yerini aldı’ gibi bir şey söyleyemeyiz.” diyerek genç yıldızın özgünlüğünü vurguladı.