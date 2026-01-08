Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımdan bir ismi daha istediği ortaya çıktı.
Teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u renklerine bağlamıştı.
Emre Belözoğlu'nun, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından Fenerbahçeli bir futbolcuyu daha kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Türkiye Gazetesi'ne göre Emre Belözoğlu'nun peşinde olduğu o isim Rodrigo Becao. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoperin, yurt dışından gelen teklifleri kabul etmemesi durumunda İstanbul ekibine imza atacağı aktarıldı.
