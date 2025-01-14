Emre Belözoğlu Fenerbahçeli futbolcuyu çok istiyor: Mourinho'yu arayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da göreve getirilen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. 44 yaşındaki çalıştırıcının o oyuncu için Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği futbolcu...

1 /7 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alex de Souza'nın ayrılığı sonrası göreve Emre Belözoğlu getirildi.



2 /7 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken basın toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu.

3 /7 Kırmızı-beyazlı yönetim ile çalışmalara başlayan Belözoğlu, takviye yapılmasını istediği bölgeler için raporunu sundu.

4 /7 Acil olarak stoper transferi isteyen 44 yaşındaki çalıştırıcının listesindeki ilk isim ortaya çıktı.



5 /7 Belözoğlu, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla gözden düşen milli oyuncu için görüşmeler ilerleyen günlerde başlayacak.

6 /7 Fenerbahçe yönetiminin ara transfer döneminde Samet Akaydin'in ayrılığı için kolaylık sağlayacağı da öğrenildi.