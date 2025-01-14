Emre Belözoğlu Fenerbahçeli futbolcuyu çok istiyor: Mourinho'yu arayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da göreve getirilen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. 44 yaşındaki çalıştırıcının o oyuncu için Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği futbolcu...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alex de Souza'nın ayrılığı sonrası göreve Emre Belözoğlu getirildi.
44 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken basın toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı yönetim ile çalışmalara başlayan Belözoğlu, takviye yapılmasını istediği bölgeler için raporunu sundu.
Acil olarak stoper transferi isteyen 44 yaşındaki çalıştırıcının listesindeki ilk isim ortaya çıktı.
Belözoğlu, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla gözden düşen milli oyuncu için görüşmeler ilerleyen günlerde başlayacak.
Fenerbahçe yönetiminin ara transfer döneminde Samet Akaydin'in ayrılığı için kolaylık sağlayacağı da öğrenildi.
Bu transferde istekli olan Antalyaspor, görüşmelerde Emre Belözoğlu faktörünü kullanacak. Belözoğlu'nun öncelikle olarak Mourinho ile bir telefon konuşma gerçekleştireceği aktarıldı.