Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonluk açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe hakkında konuştu. Belözoğlu, sarı lacivertli takıma bir gün geri döneceğini açıkladı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS'a özel açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu'nun açıklamalarının bir kısmı şu şekilde:
"Mancini, Aykut Kocaman ve Fatih Terim Türkiye'de. Simeone ve Aragonss İspanya'da. Hepsi iyi öğretmenlerdi. Etkilendiğim hocalar bu şekilde."
"Daha önce Atletico Madrid'e katılmak isterdim. Fenerbahçe olmasaydı muhtemelen kariyerimi Atleti'de bitirirdim. Fenerbahçe'ye döndüğüme pişman değilim. Çünkü Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim. Dönmeseydim muhtemelen Atleti'deki kariyerimi sonlandırırdım."
"Arda'yı genç takımda 45 dakika izledim ve şimdiden övgüler alıyordu. Ondan sonra onu A takıma çıkaran ve 16 yaşına gelmeden önce A takımla antrenman yapmasını sağlayan bendim."
"Bazıları bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söyledi. Ama ben sadece onu daha erken oynatmadığım için pişmanım."
"Bu yeteneğe, bu ilahi yeteneğe, bu kadar genç yaşta geliştirilen tekniğe sahip çok fazla oyuncu göremezsiniz. O kendi başına parladı."
"Fenerbahçe'yi seven hepimiz her sene şampiyonluk kazanmalarını isteriz. Oyunculuk yıllarımda kulübe olan sevgim daha da güçlendi. Eminim ki bu isteğimi yakında gerçekleştirebilecekler."
"Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok."