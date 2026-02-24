Emre Bol canlı yayında sevinirken yıkıldı: Son saniye golü sosyal medyayı salladı

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 90+5’te öne geçmesine rağmen 90+11’de gol yedi. Yorumcu Emre Bol’un canlı yayındaki erken sevinci ise kısa sürede gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, Marco Asensio’nun 90+5. dakikada attığı golle galibiyete çok yaklaşsa da uzatmaların son anlarında kalesinde gördüğü golle sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.
Karşılaşmanın son bölümünde yaşananlar kadar, yorumcu Emre Bol’un canlı yayındaki tepkisi de gündem oldu. Fenerbahçe’nin öne geçtiği anlarda yayına bağlanan Bol, maçın bittiğini düşünerek şarkı söylemeye başladı.
Ancak saniyeler sonra Kasımpaşa’nın gol haberi gelince büyük şaşkınlık yaşayan Bol’un o anları sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, maçın sonucundan çok canlı yayındaki bu reaksiyonla konuşulmasına neden oldu.