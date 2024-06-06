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Spor

Erden Timur'un işaret ettiği iki yıldız belli oldu

09:42 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:51 - 6/06/2024 Perşembe
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Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Erden Timur'un istifasıyla sarsıldı. Timur'un görevini bırakmadan önce transferini hedeflediği iki isim belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Timur, "Ben bırakmak istemiyordum ama tutunacak hiçbir dalım yok" diye konuştu.

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Sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen Erden Timur, veda konuşmasından önceki son transfer toplantısında "İlk 11'e 2 takviye planladık" demişti.

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Timur'un transferde hedeflediği iki isim belli oldu. İşte detaylar...

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Fanatik'te yer alan habere göre bu oyuncular Sofyan Amrabat ve Wan Bissaka.

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Adı daha önce de Galatasaray'la anılan Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United formasıyla 30 maça çıktı.

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Faslı futbolcunun bonservisini elinde tutan Fiorentina ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.


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Kongo asıllı İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka ise Manchester United'da geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada görev aldı.

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26 yaşındaki sağ bekin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

#Erden Timur
#Galatasaray
#Transfer
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