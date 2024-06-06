Erden Timur'un işaret ettiği iki yıldız belli oldu

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Erden Timur'un istifasıyla sarsıldı. Timur'un görevini bırakmadan önce transferini hedeflediği iki isim belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısı ile kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.
Timur, "Ben bırakmak istemiyordum ama tutunacak hiçbir dalım yok" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen Erden Timur, veda konuşmasından önceki son transfer toplantısında "İlk 11'e 2 takviye planladık" demişti.
Timur'un transferde hedeflediği iki isim belli oldu. İşte detaylar...
Fanatik'te yer alan habere göre bu oyuncular Sofyan Amrabat ve Wan Bissaka.
Adı daha önce de Galatasaray'la anılan Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United formasıyla 30 maça çıktı.
Faslı futbolcunun bonservisini elinde tutan Fiorentina ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Kongo asıllı İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka ise Manchester United'da geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada görev aldı.
26 yaşındaki sağ bekin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.