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Spor

Erman Toroğlu'ndan Batshuayi'nin golüyle ilgili çarpıcı iddia

14:48 - 12/08/2024 lundi
Güncelleme: 15:49 - 12/08/2024 lundi
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Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların attığı ikinci golde ofsayt tartışmaları yaşanırken eski hakem Erman Toroğlu, konuya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu sahasında açtı. Evinde Hataspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibini Michy Batshuayi'nin son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

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Belçikalı futbolcunun bu golü sonrası ofsayt tartışmaları yaşandı.
























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Yayıncı kuruluşta program yapan eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, Galatasaray'a galibiyeti getiren golün ofsayt olduğunu söylediler.








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Bu açıklamalar üzerine Ekol TV'de konuşan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı bir iddiada bulundu.




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Trio ekibiyle, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında sorun olduğunu ifade eden Toroğlu'nun sözleri şöyle:






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"İçerideki kavga büyük. Bu pozisyonun ofsaytla falan uzaktan yakından ilgisi yok. Ne ofsaytı. Top Galatasaraylı oyuncuya geliyor, Galatasaraylı oyuncu kafasıyla sağ açığa atıyor. Sağ açık, sol içe atıyor. Sol içteki oyuncu atıyor, Batshuayi golü buluyor."



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"İlk orta yapıldığında Batshuayi ofsayt ama topa bir hamlesi, müdahalesi yok. Gelir o topa bir müdahale eder, arkadaşını iter ona tamam. Bütün hikaye burada."


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"Bunların çoğu takviyeyle gelen hakemlerdir. Bunların çoğu onun bunun adamıyla televizyona çıkan adamlardır. Net söylüyorum bunu."

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"Bunlar, telefonlarla bunu yapın, şunu söyleyin derler. Kavga var iki ekip arasında, kan davası var. Bu pozisyonun uzaktan yakından ofsaytla alakası yok. Şuna ofsayt veren hakemi ben doğrarım."

#Galatasaray
#Hatayspor
#Erman Toroğlu
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