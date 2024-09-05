Erol Bulut istediği Türk golcüyü açıkladı

Erol Bulut, “Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında önde gördüğünüz bir takım var mı?” sorusunu, “Fenerbahçe'ye baktığımızda baskılı iyi top oynuyor. Zaman zaman da hatalar oluyor. Beşiktaş iyi gidiyor ve iyi oynuyorlar. Forvetleri Immobile çok etkili. Fenerbahçe de Dzeko’nun 7 maçta 8 golü var. Golcü olduğunu belli ediyor. Öyle birisi bize de gerek. Gol yollarında eksiğiz. Galatasaray’ın zaten Icardi gibi klas bir forveti vardı, bir klas forvet daha aldı, Osimhen. Onları yan yana nasıl oynatacak Okan Buruk, onun düşüncesinde olacaktır. Üç takım yarışın içinde, öyle de gideceğini de düşünüyorum. Çünkü şu an bir şey söylemek için çok erken. 15-20. haftalara gelindiğinde tablo netleşir” şeklinde yanıtladı.