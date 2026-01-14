Ertan Torunoğulları dünyaca ünlü yıldızın transferini açıkladı: ‘Fenerbahçe’ye geliyor’

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı lacivertli takımın yeni yıldızını açıkladı. Torunoğulları, dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe’ye geleceğini söyledi.
Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldız için harekete geçmişti.
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı lacivertli takımın yeni yıldızını açıkladı.
Torunoğulları, dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe’ye geleceğini söyledi.
Ertan Torunoğulları, ‘Kante geliyor mu’ sorusuna, ‘Geliyor, geliyor’ yanıtını verdi.