Ertem Şener'den dikkat çeken yorum: Fenerbahçe'nin futbolcusu değil

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku'yla ilgili değerlendirme yapan Ertem Şener, Fransız golcünün sarı-lacivertlilere uygun olmadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde Milan forması giyen Christopher Nkunku yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu belirtilirken, Ertem Şener’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

YouTube kanalında konuşan Ertem Şener, Nkunku’nun Fenerbahçe için doğru profil olmadığını savundu.

Şener, Avrupa’nın üst düzey liglerinden kulüplerin devrede olmamasını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:


"Nkunku çok iyi bir futbolcu ise neden Fenerbahçe’ye geliyor? Niye Atalanta almıyor? Niye İngilizler, İspanyollar almıyor? Neden Dortmund almıyor? Fenerbahçe'nin parasının çöpe gitmesini istemem. Nkunku Fenerbahçe’nin futbolcusu değil"

Sezon başında Chelsea’den 37 milyon euro bonservis bedeliyle Milan kadrosuna katılan Nkunku, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadı. Kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar 15 resmi maça çıkan Fransız yıldız, bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

