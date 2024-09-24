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Eski Beşiktaşlı yıldız Barcelona’ya gidiyor

Eski Beşiktaşlı yıldız Barcelona’ya gidiyor

15:3824/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 6. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal’ı 5-1 mağlup etti. Barcelona’nın başarılı file bekçisi Ter Stegen 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli file bekçisi sezonu kapattı ve Barcelona zaman kaybetmeden kaleci arayışlarına başladı. Detaylar haberimizde.

Kadrosuna kaleci transfer yapmak isteyen Barcelona, Loris Karius'u gündemine aldı.

Barcelona'nın Villarreal'i 5-1 yendiği maçta Alman kaleci Ter Stegen sakatlanarak sezonu kapattı.


Sakatlığın ardından Katalan devi zaman kaybetmeden kaleci arayışına girerken gündeme serbest durumda olan Loris Karius da geldi. 

Daha önce iki sezon boyunca kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen oyuncu Liverpool'a geri dönmüştü.


Liverpool'dan sonra Union Berlin ve Newcastle United formaları giyen Karius'un şu anda bir takımı bulunmazken Barcelona'da gündeme gelen isimlerden biri oldu.


Marca'nın haberine göre Karius'tan başka diğer adaylar da Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik.

#Beşiktaş
#Barcelona
#Süper Lig
#Loris Karius

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