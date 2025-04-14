Eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraf: "Ayrılmam için oyuncu bulmam gerekiyordu"

2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen yıldız isim, Avrupa basınına verdiği röportajda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Başarılı isim, takımdan ayrılmak için futbolcu aradığını açıkladı.
2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransız basınından Le Club Des 5'e verdiği röportajla gündem oldu. Siyah beyazlılardan ayrılık sürecine değinen ve yaşadıklarını anlatan Saiss çarpıcı itiraflarda bulundu.
İşte Faslı stoperin o açıklamaları;
"Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk."
"'Bize oyuncu bulursan gidebilirsin' dediler"
"Bana 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor. Bize oyuncu bulursan gidebilirsin' dediler."
'Oyuncu bulmam gerekiyordu'
"Beşiktaş'tan ayrılmam için kendi yerime oyuncu bulmam gerekiyordu. Sportif direktör gibi araştırma yapıp sol ayaklı oyuncu bulmaya çalışıyordum. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum."
'Scout görevini üstlenmiştim'
"Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim."
'10. kattan düşmüş gibi hissettim'
"Transfer dönemi bitti ve takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geldiğimde yeni bir oyuncu geldiğini ve isminin Omar Colley olduğunu öğrendim. Meğer bu, daha önce 'Gelmek istemiyor.' dedikleri oyuncuymuş. Onu görünce adeta 10. kattan düşmüş gibi hissettim. Çünkü ne yüzünü daha önce görmüştüm ne de kim olduğunu biliyordum."