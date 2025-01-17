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Eski Fenerbahçeli Islam Slimani’den sürpriz imza: Geri döndü!

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani’den sürpriz imza: Geri döndü!

11:1417/01/2025, Friday
G: 17/01/2025, Friday
Yeni Şafak
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Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen golcü futbolcu Islam Slimani yeni takımına imzayı attı. Cezayirli futbolcu Avrupa’ya geri döndü. İşte detaylar.

Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo, Islam Slimani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Slimani sezon sonuna kadar kiralandı.


Slimani kiralık sözleşmesi sona erdiğinde tekrar Cezayir'deki kulübü Belouizdad'a dönecek.



36 yaşındaki Cezayirli forvet, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Islam Slimani kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Islam Slimani, 18 Haziran 1988'de Cezayir'de doğmuş bir futbolcudur. Bu bilgilere göre, 2025 yılında 36 yaşında olacaktır. Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda forma giymiştir:


CR Belouizdad: Kariyerine burada başladı ve 2009-2013 yılları arasında oynadı.

Sporting CP: 2013 yılında transfer oldu ve burada üç sezon geçirdi.

Leicester City: 2016 yılında Premier League ekibi Leicester City'ye rekor bir transfer ücretiyle geçti.


Fenerbahçe: 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de oynadı.


Monaco: 2019-2020 sezonunda Monaco'da kiralık olarak forma giydi.


Lyon: 2020-2021 sezonunda Lyon'da oynadı.

Brest: 2022-2023 sezonunda Brest takımında yer aldı.


KV Mechelen: 2023-2024 sezonunda Belçika ekibi KV Mechelen'de oynadı.


CR Belouizdad: 2024 yılında tekrar eski takımı CR Belouizdad'a döndü.


Westerlo: En son Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralık olarak transfer oldu.


#Islam Slimani
#Westerlo
#Fenerbahçe

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