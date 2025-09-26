Belçika Pro Ligi’nin 5. hafta erteleme maçında Club Brugge ile Westerlo, Jan Breydel Stadı’nda uzun yıllar unutulmayacak 10 gollü bir maça imza attı. 5-5’lik skorla biten maçta Galatasaray’dan Westerlo’ya transfer olan 22 yaşındaki Emin Bayram, uzatmalarda maça damga vurdu.
Karşılaşmanın uzatma devrelerine Westerlo'nun geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Emin Bayram damga vurdu.
22 yaşındaki futbolcu, maç 4-4'lük beraberlikle giderken 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle Club Brugge'ü 5-4 öne geçirdi.
Bu golden sadece 6 dakika sonra ise Emin Bayram bir kez daha sahneye çıktı ve bu sefer rakip kale filelerini sarsarak skoru 5-5'e getirdi.
Emin Bayram'ın 6 dakika içinde hem kendi hem de rakip kaleye gol atması Belçika'da ve sosyal medyada gündem oldu.