Eski Galatasaraylı gündem oldu: Gol attı, rakibine vurarak kırmızı kart gördü!

Charlotte FC, MLS'de Philadelphia Union'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın 24. dakikasında eski Galatasaraylı yıldız, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve son 3 maçta 3. kez fileleri havalandırdı. Ancak 90. dakikada Jesus Bueno ile girdiği gergin ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı hareketle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

1 /7 Galatasaray'dan Charlotte'ye giden Wilfried Zaha, MLS'te gündem olmaya devam ediyor.

2 /7 Fildişili futbolcu, Philadelphia Union ile oynanan ve 2-0 kazanılan maça damga vurdu.



3 /7 Zaha, karşılaşmanın 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fildişili futbolcu, bu golüyle birlikte son 3 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.



4 /7 32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçındaki golünün ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü.



5 /7 Wilfried Zaha, müsabakanın 90. dakikasında Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine elini uzattı.



6 /7 Venezuelalı futbolcunun, elini itmesine sinirlenen Zaha, Bueno'nun kafasına vurunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

