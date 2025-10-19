Eski Galatasaraylı gündem oldu: Gol attı, rakibine vurarak kırmızı kart gördü!

Charlotte FC, MLS'de Philadelphia Union'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın 24. dakikasında eski Galatasaraylı yıldız, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve son 3 maçta 3. kez fileleri havalandırdı. Ancak 90. dakikada Jesus Bueno ile girdiği gergin ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı hareketle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Galatasaray'dan Charlotte'ye giden Wilfried Zaha, MLS'te gündem olmaya devam ediyor.
Fildişili futbolcu, Philadelphia Union ile oynanan ve 2-0 kazanılan maça damga vurdu.
Zaha, karşılaşmanın 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fildişili futbolcu, bu golüyle birlikte son 3 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.
32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçındaki golünün ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Wilfried Zaha, müsabakanın 90. dakikasında Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine elini uzattı.
Venezuelalı futbolcunun, elini itmesine sinirlenen Zaha, Bueno'nun kafasına vurunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Charlotte forması altında toplamda 33 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.