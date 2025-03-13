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Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Transferi için onay verdi

Fatih Terim Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Transferi için onay verdi

Haber Merkezi
22:3213/03/2025, четверг
G: 13/03/2025, четверг
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızın transferi için kolları sıvadı.

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon sonunda Al-Shabab ile sözleşme yenileme için masaya oturacak olan Terim, bir yandan da istediği oyuncuları belirledi.

Galatasaray'dan Yunus Akgün ile ilgilendiği belirtilen Terim, ayrıca Fenerbahçeli bir oyuncuyu da gözüne kestirmiş durumda.

Fatih Terim'in Allan Saint-Maximin'in transferi için kolları sıvadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve kiralık sözleşmesi yenilenmeyecek olan Allan Saint-Maximin'in yeniden Suudi Arabistan'a döneceği tahmin ediliyor.

Fatih Terim'in hızı ve dar alandaki etkili performansı nedeniyle Maximin'i istediği iddia edildi.

Allan Saint-Maximin bu sezon 26 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynadı.

#Fatih Terim
#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin

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