Fenerbahçe’de başkanlık seçimi bugün yapıldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimlerde 27 binden fazla oy kullanıldı. Oylama saat 17.00’de sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları kim kazandı, Aziz Yıldırım ve Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe'de başkan kim oldu, Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? İşte detaylar.

1 / 8 Fenerbahçe’de 3 yıl boyunca görev yapacak yeni başkan belli oldu.



2 / 8 Seçimli Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığından ertelenmişti.



3 / 8 Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimlerde 30 bine yakın oy kullanıldı.

4 / 8 Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek.

5 / 8 47 sandıktan şu ana kadar açılan 14 sandık sonucunda Ali Koç 4.459 oy aldı.

6 / 8 Aziz Yıldırım ise 4548.

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ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR? Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman



